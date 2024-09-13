У Дніпрі чоловік викрав припаркований Volkswagen Passat

Подія сталася 11 вересня в Індустріальному районі міста. Про зникнення припаркованого автомобіля Volkswagen Passat поліції повідомив правоохоронець. Поліцейські, які приїхали на місце, з’ясували, що в машині був зламаний замок у дверях. Крадій скористався цим, знайшов у салоні ключі та поїхав на чужому авто.
Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.
Поліцейські розшукали авто на території гаражного кооперативу в Чечелівському районі міста. Крадієм виявився 29-річний раніше засуджений мешканець Дніпра.
“12 вересня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі”, – повідомили в поліції.
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