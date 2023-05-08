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  • У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов’язаним тікати за кордон під видом “волонтерів”

У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов’язаним тікати за кордон під видом “волонтерів”

Сьогодні 11:46
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Він виготовляв липові документи.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон під видом

Днями на проспекті Дмитра Яворницького бачили силовиків, які проводили затримання. Як виявилося, правоохоронці піймали чоловіка, який продавав фейкові посвідчення волонтерів. Деталі розповіли в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Так, “ділок” виготовляв та продавав посвідчення волонтера. Ці документи дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати за межі України. Особливою популярністю ця послуга користувалася у військовозобов’язаних, які сподівалися поїхати за кордон, прикриваючись перевезенням благодійної допомоги. 

Організатором схеми виявився 20-річний мешканець Запоріжжя. Разом з другом він виготовляв документи, які дозволяли законно перетнути кордон в умовах воєнного стану. За свої послуги він брав 4 тисячі доларів. 

Молодика затримали під час отримання першого траншу в розмірі 2,6 тисяч доларів. Наразі він під вартою. Молодику загрожує до 9 років позбавлення волі за незаконне переправлення військовозобов’язаних під час воєнного стану. 

Нагадаємо, мешканець Дніпра організував схему, за допомогою якої за 13 000 доларів США незаконно переправляв через держкордон військовозобов’язаних.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон під видом

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон під видом Українська

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