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У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втекти

Сьогодні 17:37
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Увечері 7 січня під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який тікав, та жінку, що бігла за ним і кликала на допомогу.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втекти

Поліцейські миттєво відреагували, побігли за громадянином і наздогнали його.

З’ясувалося, що цей чоловік викрав з прилавку одного з магазинів, що знаходиться неподалік, парфуми й почав тікати. Продавці помітили це та кинулися за грабіжником.

Під час затримання в справу втрутився невідомий чоловік, який почав заважати затриманню ймовірного грабіжника.

Громадянина також затримали. Їх обох доставили до відділку поліції для з’ясування усіх деталей справи та передали слідчому.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втекти

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втектиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втектиРусский

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