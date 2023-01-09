У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втекти

Поліцейські миттєво відреагували, побігли за громадянином і наздогнали його.
З’ясувалося, що цей чоловік викрав з прилавку одного з магазинів, що знаходиться неподалік, парфуми й почав тікати. Продавці помітили це та кинулися за грабіжником.
Під час затримання в справу втрутився невідомий чоловік, який почав заважати затриманню ймовірного грабіжника.
Громадянина також затримали. Їх обох доставили до відділку поліції для з’ясування усіх деталей справи та передали слідчому.
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