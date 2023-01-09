У Дніпрі чоловік вкрав в магазині парфуми та намагався втекти

Увечері 7 січня під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який тікав, та жінку, що бігла за ним і кликала на допомогу.

Поліцейські миттєво відреагували, побігли за громадянином і наздогнали його.

З’ясувалося, що цей чоловік викрав з прилавку одного з магазинів, що знаходиться неподалік, парфуми й почав тікати. Продавці помітили це та кинулися за грабіжником.

Під час затримання в справу втрутився невідомий чоловік, який почав заважати затриманню ймовірного грабіжника.

Громадянина також затримали. Їх обох доставили до відділку поліції для з’ясування усіх деталей справи та передали слідчому.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: