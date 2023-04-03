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  • У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав його

У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав його

Сьогодні 13:14
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У прокуратурі розповіли подробиці вбивства 4-річного хлопчика.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав його

29-річний чоловік вбив сина своєї співмешканки. Як розповіли в прокуратурі, підозрюваний розгнівався, через те, що хлопчик плакав, тому сильно побив його. На жаль, від одержаних травм дитина померла на місці.

Наразі чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. 

За вбивство малолітньої дитини йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на вулиці Айдарівській знайшли труп 3-річної дитини. Батьки стверджували, що хлопчик вдарився головою, а потім почав задихатися. На тілі дитини знайшли забій на лобі та застарілі синці в області паху.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив 4-річного хлопчика, бо той плакав та розгнівав йогоУкраїнська

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