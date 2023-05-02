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У Дніпрі чоловік порізав руку об сервант та помер

Сьогодні 15:38
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Учора, 1 травня, в квартирі на вулиці Калиновій стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік порізав руку об сервант та помер

Там чоловік порізав руку об сервант та помер.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що чоловік впав на сервант та порізав руку. Помер він через значну крововтрату.

У поліції підтвердили цей факт. Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (нещасний випадок).

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 38-річну жінку, яка переховується від суду. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік порізав руку об сервант та померУкраїнська

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