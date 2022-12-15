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У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку своєї співмешканки та ліг спати

Сьогодні 14:16
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У Дніпрі домашній тиран побив дитину.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку своєї співмешканки та ліг спати

Інцидент стався вночі 15 грудня. На виклик приїхали патрульні поліцейські, яким довелося вгамовувати чоловіка, який побив дитину, пише Репортер.

Мама дівчинки розповіла, що її співмешканець перед сном побив дитину палицею. На місце інциденту викликали медиків, які оглянули підлітка та обробили рани.

У дитини рани на ліктях, колінах та синці. Поїхати в лікарню дівчинка відмовилася. На місце викликали слідчих, які забрали домашнього тирана у відділок.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку своєї співмешканки та ліг спати Новости Днепра про У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку своєї співмешканки та ліг спати

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік побив 14-річну доньку своєї співмешканки та ліг спатиУкраїнська

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