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У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Сьогодні 16:59
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Сьогодні, 22 листопада, близько 13:30 на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Там зіштовхнулися автобус №88, Renault та Suzuki.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій Suzuki пропускав автівку, яка виїжджала з лівої смуги на зону паркування. У цей момент позаду Suzuki стояла Renault білого кольору. Керманич автобуса №88 їхав за маршрутом по Слобожанському проспекту та не впорався з керуванням, у результаті чого врізався в автівки, які стояли попереду.

Після зіткнення з автомобіля Renault вибіг агресивний чоловік. Він почав бити ногами по автобусу і погрожувати ножем водію. Нападник втік з місця події, його розшукує поліція.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладнено.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножемУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножемРусский

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