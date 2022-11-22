У Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем

Там зіштовхнулися автобус №88, Renault та Suzuki.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що водій Suzuki пропускав автівку, яка виїжджала з лівої смуги на зону паркування. У цей момент позаду Suzuki стояла Renault білого кольору. Керманич автобуса №88 їхав за маршрутом по Слобожанському проспекту та не впорався з керуванням, у результаті чого врізався в автівки, які стояли попереду.
Після зіткнення з автомобіля Renault вибіг агресивний чоловік. Він почав бити ногами по автобусу і погрожувати ножем водію. Нападник втік з місця події, його розшукує поліція.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладнено.
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