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У Дніпрі чоловік отруївся фреоном з холодильника

Сьогодні 14:35
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У Дніпрі рятували чоловіка, який отруївся токсичним фреоном.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік отруївся фреоном з холодильника

Днями медики допомагали чоловіку, який вирішив самостійно відремонтувати холодильник, але отруївся парами токсичної речовини. Як розповів співробітник Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Влад Боднюк, до “швидкої” зателефонувала стурбована жінка. 

Дружина розповіла, що її чоловік самостійно розібрав холодильник, через що стався витік фреону.

Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що чоловік розбирав холодильник на маленькій кухні, де залишався до приїзду “швидкої”. Постраждалого вивели на свіже повітря, де ретельно оглянули. 

У чоловіка був пригнічений стан свідомості, рясна сльозотеча, нудота, кашель, опіки ІІ ступеню правої кисті. Потерпілому негайно надали екстрену меддопомогу в вигляді інгаляції зволоженим киснем, знеболення. Також наклали протиопікові повʼязки з гідрогелем на обпечені руки.

Чоловіка ушпиталили до лікарні з діагнозом: немедикаментозне отруєння (фреоном). 

Як пояснив медик, фреон – небезпечна речовина витік якої важко помітити. Вона майже без запаху, але викликає серйозні симптоми: головний біль, подразнення слизових очей та горла, запаморочення, хімічний опік шкіри, нудоту, кашель, блювоту, аритмію, втрату свідомості, гіперемію, цианоз шкіри і слизових оболонок. Тож ремонтуючи холодильники варто вдягати захисне спорядження, щоб уникнути негативних наслідків. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік отруївся фреоном з холодильника

 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік отруївся фреоном з холодильникаУкраїнська

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