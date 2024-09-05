У Дніпрі чоловік невимушено лежачи відпочивав посеред проїзної частини в центрі міста (ВІДЕО)

Дивний перфоманс спостерігали жителі Дніпра.

У Дніпрі на проспекті Поля чоловік, який лежав на дорозі, заважав руху транспорту.

Очевидці спочатку припустили, що йому стало зле і потрібна допомога, але виявилося, що чолов’яга був при тямі та спеціально приліг “відпочити”. Водії об’їжджали незнайомця, який схоже вирішив “позасмагати”, поклавши руки під голову. Машини, які їхали поруч, зовсім не турбували його.

Дивний перфоманс тривав недовго. Згодом, за словами очевидців, чолов’яга встав та пішов у своїх справах. Достеменно невідомо, що спонукало дніпрянина до цього вчинку, але містяни зауважують, що незнайомцю пощастило натрапити на відповідальних водіїв, які об’їжджали його на дорозі.

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