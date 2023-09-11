У Дніпрі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річного хлопчика

Учора вдень у Самарському районі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річної дитини.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, хлопчик приїхав на велосипеді в магазин, до нього підійшов невідомий громадянин, забрав двоколісний та намагався поїхати з місця.

Це побачив перехожий, він наздогнав грабіжника та викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули, небайдужий містянин передав їм зловмисника.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Крадія доставили до відділку поліції.

Дякуємо небайдужому чоловіку, який оперативно відреагував та допоміг затримати ймовірного зловмисника. Разом зробимо наше місто безпечним! – зазначили у патрульній поліції.

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