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У Дніпрі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річного хлопчика

Сьогодні 11:49
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Учора вдень у Самарському районі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річної дитини.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річного хлопчика

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, хлопчик приїхав на велосипеді в магазин, до нього підійшов невідомий громадянин, забрав двоколісний та намагався поїхати з місця.

Це побачив перехожий, він наздогнав грабіжника та викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули, небайдужий містянин передав їм зловмисника.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Крадія доставили до відділку поліції.

Дякуємо небайдужому чоловіку, який оперативно відреагував та допоміг затримати ймовірного зловмисника. Разом зробимо наше місто безпечним! – зазначили у патрульній поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік намагався забрати велосипед у 10-річного хлопчикаУкраїнська

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