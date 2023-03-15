У Дніпрі чоловік ховав викрадений мотоцикл посеред кухні

Повідомляють, що зловмисник викрав мототранспорт 45-річного чоловіка, припаркований біля місцевого магазину.
Працівники кримінальної поліції відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції почали пошуки зловмисника та мотоцикла. Оперативники встановили, що злочин скоїв 39-річний житель міста Дніпра. За місцем його проживання, на кухні в будинку, поліцейські виявили викрадений мототранспорт. Його вилучили та повернули власнику.
15 марта следственное отделение полиции №2 Днепровского районного управления полиции сообщило мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УКУ.
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