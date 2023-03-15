У Дніпрі чоловік ховав викрадений мотоцикл посеред кухні

Злочин стався 11 березня близько 19.50 біля одного з магазинів по вулиці Янтарній в Індустріальному районі міста. Власник залишив мотоцикл на парковці та здійснював покупки, а коли через 10 хвилин повернувся - транспортного засобу вже не виявив. Про подію одразу повідомив до поліції.

Повідомляють, що зловмисник викрав мототранспорт 45-річного чоловіка, припаркований біля місцевого магазину.

Працівники кримінальної поліції відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції почали пошуки зловмисника та мотоцикла. Оперативники встановили, що злочин скоїв 39-річний житель міста Дніпра. За місцем його проживання, на кухні в будинку, поліцейські виявили викрадений мототранспорт. Його вилучили та повернули власнику.

15 марта следственное отделение полиции №2 Днепровского районного управления полиции сообщило мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УКУ.



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