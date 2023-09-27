У Дніпрі чоловік 9 разів вистрелив у співмешканку, бо та знущалася з його поранення

Таким чином він хотів її заспокоїти.

Військовослужбовця засудили до трьох років позбавлення волі за вбивство співмешканки. Про це повідомляє 368.media, посилаючись на вирок Амур-Нижньодніпровського райсуду за ч. 1 ст. 119 КК.

Обвинувачений під час мобілізації проходив службу на посаді стрільця мотопіхотного батальйону. У травні цього року він під час сварки вбив свою співмешканку.

З метою спричинення останній тілесних ушкоджень, він у процесі триваючого словесного конфлікту підійшов до дивану, на якому в той момент на лівому боці лежала жінка. Далі з-під подушки дістав придатний для стрільби тренувальний револьвер Flobert PROFI 3. Тримаючи зброю в правій руці, Сидоренко спрямував ствол в зовнішню поверхню правого стегна співмешканки та здійснив дев’ять пострілів. Жінка померла від крововтрати, – йдеться у вироку суду.

Зазначається, що того дня засуджений перебував удома та вживав алкоголь зі своєю співмешканкою. Надвечір між ними виник конфлікт, і жінка нібито образила його через поранення, отримане в армії, тож, аби заспокоїти її, він вирішив використати зброю. Вона жодним чином не відреагувала і лягла спати. Вранці чоловік виявив тіло співмешканки поруч і викликав поліцію. Військовий ЗСУ повністю визнав свою вину та стверджує, що шкодує про скоєне.

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