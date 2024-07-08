У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м Сокіл

У Дніпрі через дію графіків погодинного відключення три тролейбуси змінять маршрут.
Так, з 16:00 очікується відключення з боку живильної організації. Тролейбуси 16,19,21 маршрутів будуть курсувати до вул. Технічної (кол. вул. Трудових резервів) без заїзду на ж/м Тополя, ж/м Сокіл.
Нагадаємо, у Дніпрі через ракетний удар змінили схему руху кілька автобусів та тролейбусів. Однак нині всі вони курсують за штатним розкладом.
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