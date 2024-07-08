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  • У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м Сокіл

У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м Сокіл

Сьогодні 16:04
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У Дніпрі через відключення світла тимчасово курсуватимуть інакше деякі тролейбуси.

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м Сокіл

У Дніпрі через дію графіків погодинного відключення три тролейбуси змінять маршрут.

Так, з 16:00 очікується відключення з боку живильної організації. Тролейбуси 16,19,21 маршрутів будуть курсувати до вул. Технічної (кол. вул. Трудових резервів) без заїзду на ж/м Тополя, ж/м Сокіл.

Нагадаємо, у Дніпрі через ракетний удар змінили схему руху кілька автобусів та тролейбусів. Однак нині всі вони курсують за штатним розкладом. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м СокілУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення три тролейбуси не їхатимуть на ж/м Тополя та ж/м СокілРусский

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