У Дніпрі через віялові відключення 16 тролейбус буде їздити за іншим маршрутом

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, сьогодні 27 грудня технічні рейси 16 тролейбусу будуть їздити за 9 маршрутом. Пов’язано це з віяловими відключеннями електрики з 18 до 22 години вечора на тягових підстанціях, які живлять контактну мережу на житловому масиві Тополя.
Нагадаємо, у Дніпрі ввечері з 17 до 21 години курсують технічні рейси електротранспорту.
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