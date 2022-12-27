У Дніпрі через віялові відключення 16 тролейбус буде їздити за іншим маршрутом

У Дніпрі зміни в роботі тролейбусів.

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, сьогодні 27 грудня технічні рейси 16 тролейбусу будуть їздити за 9 маршрутом. Пов’язано це з віяловими відключеннями електрики з 18 до 22 години вечора на тягових підстанціях, які живлять контактну мережу на житловому масиві Тополя.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері з 17 до 21 години курсують технічні рейси електротранспорту.

Тролейбусні маршрути №№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 31 транспортний засіб.

Трамвайні маршрути №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Усього 42 вагони.

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