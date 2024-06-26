У Дніпрі через відсутність світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси
На вулицях Дніпра знову виникли проблеми з водопостачанням.
Про це повідомляють у Telegram-каналі
. КП “Дніпроводоканал”
У зв’язку з відсутністю електропостачання станом на
08:30 знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами: проспект Науки, 100 – 124. бульвар Зоряний, 1, 1-Д; Запорізьке шосе, 2-А, 4, 10, 16. вул. Кожумʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; проспект Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85; вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11. вул. Василя Сухомлинського, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А, 72; вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12- А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34; вул. Слобожанська, 13, 15, 17, 19, 28, 30; вул. Теплична, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37. вул. Березинська, 10-40. вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112; вул. Галини Мазепи, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100. вул. Михайла Міхновського, 2 – 31; провулок Фестивальний, 1 – 31; проспект Миру, 1 – 95; вул. Березинська, 22 – 61; вул. Юрія Магалевського, 1 – 15; провулок Вільний, 2 -1 2; вул. Юрія Липи, 1 – 23; вул. Донецьке шосе, 97 – 137. вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83; вул. Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11; вул. Галини Мазепи, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80. вул. Василя Тютюнника, 32. вул. Універсальна, 27, 29; вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44; провулок Універсальний, 6, 7, 7-А. проспект Богдана Хмельницького, 34, 36, 38; вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б; вул. Фабрично -заводська, 3, 3-А, 18. вул. Фабрично-заводська, 20; вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7; проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.
Нормативний тиск буде відновлено після подачі електроенергії.
Нагадаємо, вчора ми писали, що сьогодні, 26 червня, графіки відключень світла будуть
впродовж всієї доби, а з 17:00 до 23:00 діятимуть суворіші обмеження. Окрім того, деяким абонентам ЦЕК застосовуватись подачу електроенергії майже на весь день. призупинили Читайте також:
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