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У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

Сьогодні 10:58
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На низці вулиць у Дніпрі знизився тиск подачі води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

У Дніпрі внаслідок відключень світла виникли проблеми з водопостачанням на деяких вулицях. 

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Станом на 10:45 знижено тиск подачі води у будинках за адресами:

  • вул. Володимира Антоновича, 4,
  • просп. Лесі Українки, 13, 15, 
  • просп. Олександра Поля, 13, 
  • вул. Універсальна, 27, 29,
  • пров. Універсальний, 6, 7, 7-А, 
  • вул. Старочумацька, 78, 80, 84,
  • вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61, 
  • вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83,  
  • вул. Національної Гвардії, 17, 19.
  • вулиця Академіка Янгеля, 21, 22;
  • вулиця Будівельників,15-А, 19, 19-А.

Окрім цього через проведення аварійних робіт припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

  • просп. Б. Хмельницького, 101-105;
  • вул. Березова;
  • вул. Колоскова;
  • провулок Переможний;
  • вулиця Космічна (колишня Гагаріна).

Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиРусский

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