У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
На низці вулиць у Дніпрі знизився тиск подачі води.
У Дніпрі внаслідок відключень світла виникли проблеми з водопостачанням на деяких вулицях.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Станом на 10:45 знижено тиск подачі води у будинках за адресами:
вул. Володимира Антоновича, 4, просп. Лесі Українки, 13, 15, просп. Олександра Поля, 13, вул. Універсальна, 27, 29, пров. Універсальний, 6, 7, 7-А, вул. Старочумацька, 78, 80, 84, вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61, вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83, вул. Національної Гвардії, 17, 19. вулиця Академіка Янгеля, 21, 22; вулиця Будівельників,15-А, 19, 19-А.
Окрім цього через проведення аварійних робіт припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
просп. Б. Хмельницького, 101-105; вул. Березова; вул. Колоскова; провулок Переможний; вулиця Космічна (колишня Гагаріна).
Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня.
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