У Дніпрі через відсутність електропостачання виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

На низці вулиць у Дніпрі знизився тиск подачі води.

У Дніпрі внаслідок відключень світла виникли проблеми з водопостачанням на деяких вулицях.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Станом на 10:45 знижено тиск подачі води у будинках за адресами:

вул. Володимира Антоновича, 4,

просп. Лесі Українки, 13, 15,

просп. Олександра Поля, 13,

вул. Універсальна, 27, 29,

пров. Універсальний, 6, 7, 7-А,

вул. Старочумацька, 78, 80, 84,

вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61,

вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83,

вул. Національної Гвардії, 17, 19.

вулиця Академіка Янгеля, 21, 22;

вулиця Будівельників,15-А, 19, 19-А.

Окрім цього через проведення аварійних робіт припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

просп. Б. Хмельницького, 101-105;

вул. Березова;

вул. Колоскова;

провулок Переможний;

вулиця Космічна (колишня Гагаріна).

Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня.

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