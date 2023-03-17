Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси
У Дніпрі знову немає води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканалі”.
Так, 17 березня через відключення електроживлення ДТЕКом зупинено насосну станцію на лівому березі, тому немає води за декількома адресами:
Кожем’яки, буд. 1,3,5,7,9,11,17,19; просп. Слобожанський, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85; Дарницька, буд. 4,7,9,11.
Ще за низкою адрес знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах:
вул. Миколи Міхновського, буд.2-31; пров. Фестивальний, буд.1-31; просп. Миру, буд. 1-95; вул. Березинська, буд. 22-61; вул. Генерала Захарченко, буд.1-15; пров. Вільний, буд. 2-12; вул. Усенко, буд. 1-23; вул. Донецьке шосе, буд. 97-137. пр. Гагаріна, буд. 100-124.
Водопостачання буде після подачі електроенергії.
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