У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси

У Дніпрі знову немає води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканалі”.

Так, 17 березня через відключення електроживлення ДТЕКом зупинено насосну станцію на лівому березі, тому немає води за декількома адресами:

Кожем’яки, буд. 1,3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанський, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;

Дарницька, буд. 4,7,9,11.

Ще за низкою адрес знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах:

вул. Миколи Міхновського, буд.2-31;

пров. Фестивальний, буд.1-31;

просп. Миру, буд. 1-95;

вул. Березинська, буд. 22-61;

вул. Генерала Захарченко, буд.1-15;

пров. Вільний, буд. 2-12;

вул. Усенко, буд. 1-23;

вул. Донецьке шосе, буд. 97-137.

пр. Гагаріна, буд. 100-124.

Водопостачання буде після подачі електроенергії.

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