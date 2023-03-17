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У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси

Сьогодні 13:14
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У Дніпрі знову немає води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканалі”.

Так, 17 березня через відключення електроживлення ДТЕКом зупинено насосну станцію на лівому березі, тому немає води за декількома адресами:

  • Кожем’яки, буд. 1,3,5,7,9,11,17,19;
  • просп. Слобожанський, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;
  • Дарницька, буд. 4,7,9,11.

Ще за низкою адрес знижено тиск водопостачання на верхніх поверхах:

  • вул. Миколи Міхновського, буд.2-31;
  • пров. Фестивальний, буд.1-31;
  • просп. Миру, буд. 1-95;
  • вул. Березинська, буд. 22-61;
  • вул. Генерала Захарченко, буд.1-15;
  • пров. Вільний, буд. 2-12;
  • вул. Усенко, буд. 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, буд. 97-137.
  • пр. Гагаріна, буд. 100-124.

Водопостачання буде після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адресиУкраїнська

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