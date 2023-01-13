У Дніпрі через відключення світла не працюють котельні: ситуація на вечір 13 січня

Станом на 18:00 у КП «Теплоенерго» приватними енергетичними компаніями знеструмлено наступні об‘єкти :
Робота цих будинкових котелень та тепло-розподільчого пункту відновиться після подачі електроенергії на ці об’єкти.
Станом на 18:00 всі районні котельні КП “Теплоенерго” працюють без зупинок. Аварійні ситуації на об’єктах КП «Теплоенерго» відсутні.
Порив на тепломережі по вул. Театральна, 5 ліквідовано, жителям будинку відновлено подачу тепла.
Всі об’єкти КП “Коменергосервіс” також працюють і забезпечують опаленням абонентів підприємства.
У КП “Жилсервіс Дніпро” через віялові відключення ДТЕК з 15:40 знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться на:
Також на резервному вводі працює котельня що подає тепло на 139 житлових будинків. Це означає , що тиск теплоносія недостатній для належного обігріву усіх будинків, що знаходяться по:
Щодо роботи КП «Дніпроводоканал». Всі підвищувальні насосні станції (ПНС) працюють у звичному режимі.
Наразі КП “Дніпроводаканал” продовжує аварійні роботи по просп. Дмитра Яворницького, 47. Тимчасово припинено водопостачання по просп. Дмитра Яворницького,39-47. Ремонтні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи.
По просп. Петра Калнишевського, 70 аварійні роботи завершено, жителі просп. П.Калнишевського, 36-72 з водою.
Завершені роботи і по вул. Мільмана, 87, водопостачання відновлено по вулицях:
За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Це допомагає їм оперативно та якісно проводити як аварійні, так і поточні ремонти на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.
Нагадаємо, що сьогодні вранці ДТЕК відновила роботу трансформатора на одному із ТП Індустріального району. Наразі тривають перепідключення абонентів за адресами:
Усі проблемні ситуації з подачею води та тепла в будинки дніпрян міська влада тримає на контролі та вирішує у найкоротші терміни.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки на вирішення комунальних проблем можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:
Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.
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