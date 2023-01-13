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  • У Дніпрі через відключення світла не працюють котельні: ситуація на вечір 13 січня

У Дніпрі через відключення світла не працюють котельні: ситуація на вечір 13 січня

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі через відключення світла знеструмлено котельні та немає опалення у будинках.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла не працюють котельні: ситуація на вечір 13 січня

Станом на 18:00 у КП «Теплоенерго» приватними енергетичними компаніями знеструмлено наступні об‘єкти :

  • буд. кот. по вул. Аудиторна  та Амбулаторна;
  • буд. кот. по вул. Громова, Философська, пр. Д.Яворницького;
  • буд. кот. по вул. Чечелівська, пров. Альпійський, вул. Сумська, пр. Металургів;
  • буд. кот. по вул. Мономаха, Воскресенська;
  • ТРП по вул. Антоновича та С. Бандери;
  • буд. кот. по вул. Тупикова, Красносельського;
  • буд. кот. по вул. Орловська, Новоорловська;
  • буд. кот. по вул. Січеславська Набережна;
  • буд. кот. по вул. С. Стрільців, Вознесенська, М. Грушевського;
  • буд. кот. по вул. Запасна;
  • буд. кот. по вул. Св. Хороброго, вул. Троїцька;

Робота цих будинкових котелень та тепло-розподільчого пункту відновиться після подачі електроенергії на ці об’єкти. 

Станом на 18:00 всі районні котельні КП “Теплоенерго” працюють без зупинок. Аварійні ситуації на об’єктах КП «Теплоенерго» відсутні.

Порив на тепломережі по вул. Театральна, 5 ліквідовано, жителям будинку відновлено подачу тепла. 

Всі об’єкти КП “Коменергосервіс” також працюють і забезпечують опаленням абонентів підприємства.

У КП  “Жилсервіс Дніпро”  через віялові відключення ДТЕК з 15:40  знеструмлено три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться на:

  • пр.О. Поля, 
  • вул. Полєтаєва,
  • вул. Новосільна. 

Також на резервному вводі працює котельня що подає тепло на 139 житлових будинків. Це означає , що тиск теплоносія недостатній для належного обігріву усіх будинків, що знаходяться по:

  • пр. Поля,
  • пр. Б. Хмельницького, 
  • вул.Л. Стромцова.

Щодо роботи КП «Дніпроводоканал». Всі підвищувальні насосні станції  (ПНС) працюють у звичному режимі.

Наразі КП “Дніпроводаканал” продовжує аварійні  роботи по  просп. Дмитра Яворницького, 47. Тимчасово припинено водопостачання по просп. Дмитра Яворницького,39-47. Ремонтні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи.

По просп. Петра Калнишевського, 70 аварійні роботи завершено, жителі просп. П.Калнишевського, 36-72 з водою.

Завершені роботи і по вул. Мільмана, 87, водопостачання відновлено по вулицях:

  • Байкова;
  • Далека.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Це допомагає їм оперативно та якісно проводити як аварійні, так і поточні ремонти на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ДТЕК відновила роботу трансформатора на одному із ТП Індустріального району. Наразі тривають перепідключення абонентів за адресами:

  • вул. Вологодська, 120, 124, 124-а, 126, 126-а, 128, 130, 132, 137, 139;  
  • вул. Далекосхідна, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;  
  • вул. Одеська, 2, 4, 6, 8;  
  • вул. Всеволода Нестайка, 1, 3, 4, 6, 7, 9;  
  • вул. Травнева, 1-5, 7, 9;  
  • вул. Холодильна, 4, 6, 8, 12, 12-а.

Усі проблемні ситуації з подачею води та тепла в будинки дніпрян міська влада тримає на контролі та вирішує у найкоротші терміни.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

Також заявки на вирішення комунальних проблем можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

  • (095) 816-39-11 
  • (093) 261-32-25 
  • (063) 402-79-56 
  • (063) 681-61-82 
  • (068) 638-28-48

Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.

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