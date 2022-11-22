У Дніпрі через відключення світла мешканці лівого берега залишилися без води: адреси

У Дніпрі сьогодні, 22 листопада, деякі мешканці лівого берега через відключення світла залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Байкальської, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7 -13.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО).

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