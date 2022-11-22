Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через відключення світла мешканці лівого берега залишилися без води: адреси У Дніпрі через відключення світла мешканці лівого берега залишилися без води: адреси
У Дніпрі сьогодні, 22 листопада, деякі мешканці лівого берега через відключення світла залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:
просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Байкальської, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7 -13.
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі через сильні дощі затопило будинок: відкачали 432 куб. води (ФОТО). Читайте також:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 12:30
У Дніпрі з'явилася інтерактивна мапа закладів, які працюють під час…
Новини Дніпра
Сьогодні 12:29
Якщо під планові графіки відключення електрики у Дніпрі можна підлаштуватися…
Новини Дніпра
Сьогодні 11:50
21 листопада патрульні затримали чоловіка, у якого з собою були…
Новини Дніпра
Сьогодні 11:16
У Дніпрі трамваї №19 змінять графік руху.