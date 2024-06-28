У Дніпрі для усунення наслідків ракетного удару призупинили рух деяких трамваїв

У Дніпрі є зміни в роботі транспорту через ракетний удар.

Для проведення рятувальної операції у Дніпрі тимчасово обмежили рух трамваїв №5, повідомили в Департаменті транспорту міськради.

Протягом вечора можливі затримки у русі.

Нагадаємо, у Дніпрі, 28 червня, пролунав вибух. Наразі відомо, що під час ракетної атаки поцілили по багатоповерхівці. На місці триває рятувальна операція.

Також перекриті вулиці поруч з епіцентром влучання.

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