У Дніпрі для усунення наслідків ракетного удару призупинили рух деяких трамваїв

Для проведення рятувальної операції у Дніпрі тимчасово обмежили рух трамваїв №5, повідомили в Департаменті транспорту міськради.
Протягом вечора можливі затримки у русі.
Нагадаємо, у Дніпрі, 28 червня, пролунав вибух. Наразі відомо, що під час ракетної атаки поцілили по багатоповерхівці. На місці триває рятувальна операція.
Також перекриті вулиці поруч з епіцентром влучання.
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