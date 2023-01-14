У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур

У Дніпрі оголошено жалобу за загиблими в будинку на Перемозі.

14 січня, ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракета потрапила до житлової багатопід’їзної дев’ятиповерхівки на житловому масиві Перемога. Зруйновано повністю під’їзд будинку.

Пошукові роботи будуть продовжені усю ніч. Рятувальники шукають людей під завалами.

У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур.

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