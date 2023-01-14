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У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур

Сьогодні 23:48
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У Дніпрі оголошено жалобу за загиблими в будинку на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур

14 січня, ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракета потрапила до житлової багатопід’їзної дев’ятиповерхівки на житловому масиві Перемога. Зруйновано повністю під’їзд будинку.

Пошукові роботи будуть продовжені усю ніч. Рятувальники шукають людей під завалами.

У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траур.

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Новости Днепра про У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошено триденний траурУкраїнська

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