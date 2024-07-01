Деякі вулиці Дніпра раптово залишились без світла: у чому справа

Про це повідомляють у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК.
Зазначається, що раптове знеструмленя будинків пов’язане з непередбачуваними технологічними порушеннями.
Наразі світла немає за такими адресами:
Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – написали у публікації компанії.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 1 липня на деяких вулицях не буде світла майже весь день. Окрім того, сьогодні діють графіки обмеження споживання електроенергії. Станом на 08:50 застосовуються відключення споживачів 1 та 2 черги.
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.
Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.
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