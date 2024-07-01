Деякі вулиці Дніпра раптово залишились без світла: у чому справа

У Дніпрі низка вулиць раптово залишилась без електропостачання.

Про це повідомляють у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК.

Зазначається, що раптове знеструмленя будинків пов’язане з непередбачуваними технологічними порушеннями.

Наразі світла немає за такими адресами:

вул. Будівельників: 30;

вул. Незалежності: 1-13 (непарні), 27;

вул. Новокримська: 1, 3, 7;

вул. Шинна: 1, 3, 5, 7, 8, 11Д, 13, 17, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницького: 26А, 28-30, 32, 32А, 34-37, 39, 41, 43А, 45, 47, 48, 49А, 65, 116;

просп. Олександра Поля: 141А.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння! – написали у публікації компанії.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 1 липня на деяких вулицях не буде світла майже весь день. Окрім того, сьогодні діють графіки обмеження споживання електроенергії. Станом на 08:50 застосовуються відключення споживачів 1 та 2 черги.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

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