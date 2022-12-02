У Дніпрі через театральну постанову продемонстрували, як діяти, якщо ви потрапили на гачок торговців людьми

У Дніпрі до Міжнародного дня боротьби за скасування рабства показали короткі вистави. Через мініпостанови продемонстрували, які ситуації можуть трапитись, та як з них вийти цілим та неушкодженим.

“Цей захід департамент соціальної політики організував спільно з поліцією та громадською організацією “Промінь Дніпро” за підтримки Міжнародного комітету спасіння (IRC) з метою підвищити обізнаність щодо усіх форм насильства та протидіяти торгівлі людьми, сприяти захисту жінок від домашнього насильства та загалом від всіх проявів насильства. На захід ми запросили жінок, які були вимушено переміщені до Дніпра та жінок, які опинились у складних життєвих обставинах”, – зазначила завідувачка сектору опіки та піклування управління-служби у справах дітей департаменту соціальної політики ДМР Оксана Білоусова.

Зі свого боку, головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Тетяна Стеблій зазначила: “Подібні заходи необхідні особливо у воєнний час, коли ці проблеми нікуди не зникли, і може виникнути багато ситуацій, наприклад, з торгівлею людьми. Адже українці мігрують як в середині країни, так і за кордон. Тож проведення таких заходів є дуже актуальним, бо люди у такий час мають знати, як від цього вберегтись, куди їм звертатись та як діяти”.

Представниця поліції також зазначила, що насильство у сімʼї – це один із нагальних викликів, з яким звертаються на лінію 102. “Виклики ми отримуємо не тільки від родин постраждалих. По-перше, це від сусідів, а по-друге, на жаль, бувають і такі випадки, коли діти телефонують та повідомляють про насилля у сімʼї. Щодо кількості таких викликів, то наразі вона зменшилась. Крім цього, поліція на місці злочину виписує терміновий припис на заборону підходити до жертви протягом 10 днів. А жертві надається уся необхідна допомога, зокрема її можуть вилучити до соціальних центрів, а також надають правову та психологічну допомогу. Стосовно того, куди звертатись, то можна на лінію 102 і робити таку заяву анонімно”, – зазначила старша інспекторка з управління патрульної поліції Світлана Кочаткова.

Голова ГО “Промінь Дніпро” Олена Моргун додала: “На цьому заході ми також розказали про нові небезпеки стосовно торгівлі людьми. Адже наразі війна, і форми насильства змінюються. Є випадки, коли за кордоном людям пропонують під виглядом волонтерів переїхати, поселитись, а потім їх експлуатують. І це може бути трудова, сексуальна експлуатація. В середині країни також є такі види експлуатації, особливо на окупованих територіях, де російські терористи можуть викрасти людей та примушують їх тяжко працювати. І люди мають знати, що це злочин проти них, і вони завжди можуть звернутись за телефоном 527. Є державна допомога і допомога від громадських організацій”.

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