У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

Сильний вітер пошкодив автомобілі та вантажівку на вулиці Робочій. Там на дві автівки впало велике дерево.
Через падіння дерева на перехресті Ярослава Мудрого та Столярова пошкоджено вантажівку. А на вулиці Образцова – обірвано дроти на теплотрасі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
На вулиці Павлова через падіння дерева перекрито рух.
Сильний вітер зносить також сміттєві баки. Це зафіксували у центрі міста.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 16 вересня, у Дніпрі та області очікується пориви вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий). Мешканців області закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
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