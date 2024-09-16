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  • У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

Сьогодні 13:01
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У Дніпрі вирує негода.

Сильний вітер пошкодив автомобілі та вантажівку на вулиці Робочій. Там на дві автівки впало велике дерево.

Новости Днепра про У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

Через падіння дерева на перехресті Ярослава Мудрого та Столярова пошкоджено вантажівку. А на вулиці Образцова – обірвано дроти на теплотрасі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На вулиці Павлова через падіння дерева перекрито рух.

Новости Днепра про У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

Сильний вітер зносить також сміттєві баки. Це зафіксували у центрі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дроти

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 16 вересня, у Дніпрі та області очікується пориви вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий). Мешканців області закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

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Новости Днепра про У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дротиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через сильний вітер падають дерева, зносить сміттєві баки та обриває дротиРусский

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