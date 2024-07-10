У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспорту

У четвер, 11 липня з 13:00 до 15:00 діятимуть зміни у русі громадського транспорту:
– тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
– тролейбуси №4, №6, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
– тролейбус №10 призупинить рух;
– тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
– кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній, повідомили в департаменті транспорту.
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