Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспорту

У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспорту

Сьогодні 16:24
просмотров

У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі будуть зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспорту

У четвер, 11 липня з 13:00 до 15:00 діятимуть зміни у русі громадського транспорту:

– тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
– тролейбуси №4, №6, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
– тролейбус №10 призупинить рух;
– тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
– кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній, повідомили в департаменті транспорту. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспортуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 2-річна дитина впала у відкритий люк: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:40
    У Дніпрі 2-річна дитина впала у відкритий люк: що кажуть у поліції

    У Дніпрі в Самарському районі 2-річний хлопчик впав у відкритий…

    На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранатою свою дружину та дитину: його розшукує поліція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:01
    На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранатою свою дружину та дитину: його розшукує поліція

    На Дніпропетровщині чоловік підірвав жінку з дитиною.

    Ухилянти з Дніпропетровщини намагалися на зерновозі потрапити у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:55
    Ухилянти з Дніпропетровщини намагалися на зерновозі потрапити у Молдову

    Українські чоловіки, серед яких мешканці Дніпропетровщини, намагалися виїхати у Молдову…

    У небі над Дніпром зафіксували сонячний “німб” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    У небі над Дніпром зафіксували сонячний “німб” (ФОТО)

    У небі в сонячну погоду з'явилася веселка.

    Наверх