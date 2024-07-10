У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі на день кардинально зміниться рух транспорту

У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі будуть зміни в роботі транспорту.

У четвер, 11 липня з 13:00 до 15:00 діятимуть зміни у русі громадського транспорту:

– тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

– тролейбуси №4, №6, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;

– тролейбус №10 призупинить рух;

– тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;

– кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;

– автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Зміни пов’язані з проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній, повідомили в департаменті транспорту.

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