У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками

Трамвай №1 знову тимчасово змінить маршрут.

Сьогодні, 30 липня, з 21:00 буде призупинено рух трамваїв на площі Соборній.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

У зв’язку із цим трамвай №1 тимчасово курсуватиме за двома напрямками:

Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;

від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Такі зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт трамвайної колії на площі Соборній.

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