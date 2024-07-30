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У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками

Сьогодні 07:30
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Трамвай №1 знову тимчасово змінить маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками

Сьогодні, 30 липня, з 21:00 буде призупинено рух трамваїв на площі Соборній. 

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. 

У зв’язку із цим трамвай №1 тимчасово курсуватиме за двома напрямками:

  1. Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  2. Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

  • від Залізничного вокзалу  о 20:27 год.;
  • від Університету науки і технологій  о 20:59 год.

Такі зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт трамвайної колії на площі Соборній. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямкамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямкамиРусский

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