У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками
У Дніпрі через ремонтні роботи на Соборній площі трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками
Сьогодні 07:30
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Трамвай №1 знову тимчасово змінить маршрут.
Сьогодні, 30 липня, з 21:00 буде призупинено рух трамваїв на площі Соборній.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
У зв’язку із цим трамвай №1 тимчасово курсуватиме за двома напрямками:
Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:
від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;
від Університету науки і технологій о 20:59 год.
Такі зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт трамвайної колії на площі Соборній.
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