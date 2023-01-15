У Дніпрі через ракетний удар росіян по житловому будинку оголошено триденну жалобу за загиблими

У Дніпрі від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві Перемога.

У Дніпрі від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві Перемога.

Як відомо, вдень 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку, де мешкає більше 1,1 тис. людей. Вибухом повністю знищило одну з секцій будинку.

Нині відомо про 12 загиблих. Також поранень зазнали 73 людини, майже всі вони нині перебувають у лікарнях.

На місці трагедії донині залишаються працювати рятувальники, військові, міські служби, поліція та багато техніки. Триває розбирання завалів. Для тих, чиє житло постраждало, організовано автобуси до пунктів тимчасового прихистку. Місто надає допомогу всім людям, які цього потребують.

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