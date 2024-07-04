У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла: адреси

Про це йдеться на офіційному порталі ЦЕК.
Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00 за адресами:
Також, у четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.
Станом на 07:50 застосовується відключення ІІ та V черг абонентів ЦЕК. Та 3, 4, 5 і 6 групи абонентів ДТЕК.
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.
Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.
Нагадаємо, мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку під час відключень світла.
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