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У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла: адреси

Сьогодні 07:51
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У зв'язку з проведенням планових робіт на п'ятьох вулицях Дніпра відключать електропостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла: адреси

Про це йдеться на офіційному порталі ЦЕК.

Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 10;
  • вул. Незалежності: 13, 29, 31-К, 34-Д, 36;
  • вул. Макарова: 27-А;
  • пров. Північний: 1-11, 12-А, 14, 16;
  • проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40, 41-А, 42-45, 47-57 (непарні).

Також, у четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.

Станом на 07:50 застосовується відключення ІІ та V черг абонентів ЦЕК. Та 3, 4, 5 і 6 групи абонентів ДТЕК.

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку під час відключень світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла: адресиРусский

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