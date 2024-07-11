У Дніпрі через проведення аварійних робіт відключили воду на низці вулиць: адреси

На деяких вулицях Дніпра відсутнє водопостачання.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання будинків за адресами:

Козацька;

Віддалена;

проспект Дмитра Яворницького, 39, 39-А, 41, 41-В, 45, 45–А, 45-Б, 47;

вулиця Ливарна, 6, 11, 13;

вулиця Поля, 1, 2;

вулиця Січеславська Набережна, 37, 39.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також, станом на 11:20 у зв’язку з відсутністю електропостачання, знижено тиск подачі води на низці вулиць:

вулиця Терещенківська,

вулиця Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204,

провулок Крушельницької, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20,

Донецьке шосе, 104, 106, 108, 110,

вулиця Янгеля, 21, 22,

вулиця Будівельників, 15-А, 19, 19-А,

вулиця Березинська, 10-40,

вулиця Калинова, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А,

вулиця Василя Тютюнника, 32.

вулиця Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А,

вулиця Марії Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19,

провулок Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10,

вулиця Терещенківська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 25, 25-А, 26, 27;

Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

За інформацією від міськради, було стабілізовано тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

вул. Універсальна, 27, 29,

вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44,

пров. Універсальний, 6, 7, 7-А,

вул. Калинова, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А,

вул. Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11,

вул. Галини Мазепи, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71-А, 73, 74, 74-А, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90,

вул.Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3, 4.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графіки.

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