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У Дніпрі через проведення аварійних робіт десятки будинків залишились без води: адреси

Сьогодні 10:51
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Без води залишились десятки жителів Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі через проведення аварійних робіт десятки будинків залишились без води: адреси

На низці вулиць Дніпрі із самого ранку вівторка 30 липня проводять аварійні роботи.

Станом на 10:40 продовжуться аварійні роботи:

  • У Нижньодніпровському районі. Припинено водопостачання:
    – вул. Кролевецька, 176-299;
    – вул. Сподівань;
    – вул. Незламна;
    – вул. Інгульська;
    – вул. Василя Кричевського;
    – вул. Балхаська.
  • У Шевченківському районі. Припинено водопостачання:
    – вул. Данили Нечая, 9, 15, 17, 23;
    – проспект Дмитра Яворницького, 52- 60.
  • У Самарському районі. Припинено водопостачання:
    – вул. Зимових Походів, 12, 12-А, 12-В.
  • У Чечелівському районі. Припинено водопостачання:
    – вул. Робоча, 18-64;
    – вул. Національної Гвардії, 30;
    – вул. Ньютона;
    – вул. Патона;
    – вул. Алли Горської.
  • У Центральному районі. Припинено водопостачання: 
    – проспект Олександра Поля, 125, 125-А, 127.

За інформацією міськради, у зв’язку з аварійними роботами на підвищувальній насосній станції по вул. Богдана Хмельницького знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

  • просп. Слобожанський, 40-90,
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33,
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72,
  • вул. Батумська, 8-64,
  • вул. Старочумацька, 1, 10, 11,
  • вул. Квітки Цісик, 1-36,
  • вул. Яскрава, 1-41,
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,
  • вул. Осіння, 7-13.

Окрім цього, у зв’язку із проведенням робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання АСМ
припинено водопостачання:

  • площа Новокодацька, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • проспект Свободи, 203.

Також виникли проблеми з водою через проведення працівниками Теплоенерго на ТРП. Знижено тиск подачі води у будинках, розташованих за адресами:

  • вул. Калинова,18-28, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А;;
  • вул. Решетилівська, 18, 33, 33-А;
  • вул. Олександра Олеся, 2, 4;
  • вул. Артеківська, 27, 29;
  • вул. Галини Мазепи, 5-12;
  • вул. Юлії Залюбовської,15-22.
  • вул. Терещенківська, 23, 25, 25-А, 27;
  • вул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;
  • провулок Крушельницької, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Донецьке шосе, 104, 106, 108, 110.
  • вул. Василя Тютюнника, 32.

За змінами варто слідкувати на порталі міськради, а також КП “Дніпроводоканал”.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі через проведення аварійних робіт десятки будинків залишились без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через проведення аварійних робіт десятки будинків залишились без води: адресиРусский

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