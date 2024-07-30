У Дніпрі через проведення аварійних робіт десятки будинків залишились без води: адреси

Без води залишились десятки жителів Дніпра.

На низці вулиць Дніпрі із самого ранку вівторка 30 липня проводять аварійні роботи.

Станом на 10:40 продовжуться аварійні роботи:

У Нижньодніпровському районі. Припинено водопостачання:

– вул. Кролевецька, 176-299;

– вул. Сподівань;

– вул. Незламна;

– вул. Інгульська;

– вул. Василя Кричевського;

– вул. Балхаська.

– вул. Кролевецька, 176-299; – вул. Сподівань; – вул. Незламна; – вул. Інгульська; – вул. Василя Кричевського; – вул. Балхаська. У Шевченківському районі. Припинено водопостачання:

– вул. Данили Нечая, 9, 15, 17, 23;

– проспект Дмитра Яворницького, 52- 60.

– вул. Данили Нечая, 9, 15, 17, 23; – проспект Дмитра Яворницького, 52- 60. У Самарському районі. Припинено водопостачання:

– вул. Зимових Походів, 12, 12-А, 12-В.

– вул. Зимових Походів, 12, 12-А, 12-В. У Чечелівському районі. Припинено водопостачання:

– вул. Робоча, 18-64;

– вул. Національної Гвардії, 30;

– вул. Ньютона;

– вул. Патона;

– вул. Алли Горської.

– вул. Робоча, 18-64; – вул. Національної Гвардії, 30; – вул. Ньютона; – вул. Патона; – вул. Алли Горської. У Центральному районі. Припинено водопостачання:

– проспект Олександра Поля, 125, 125-А, 127.

За інформацією міськради, у зв’язку з аварійними роботами на підвищувальній насосній станції по вул. Богдана Хмельницького знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

просп. Слобожанський, 40-90,

вул. Богдана Хмельницького, 2-33,

просп. Петра Калнишевського, 1-72,

вул. Батумська, 8-64,

вул. Старочумацька, 1, 10, 11,

вул. Квітки Цісик, 1-36,

вул. Яскрава, 1-41,

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, 7-13.

Окрім цього, у зв’язку із проведенням робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання АСМ

припинено водопостачання:

площа Новокодацька, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

проспект Свободи, 203.

Також виникли проблеми з водою через проведення працівниками Теплоенерго на ТРП. Знижено тиск подачі води у будинках, розташованих за адресами:

вул. Калинова,18-28, 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А;;

вул. Решетилівська, 18, 33, 33-А;

вул. Олександра Олеся, 2, 4;

вул. Артеківська, 27, 29;

вул. Галини Мазепи, 5-12;

вул. Юлії Залюбовської,15-22.

вул. Терещенківська, 23, 25, 25-А, 27;

вул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;

провулок Крушельницької, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;

Донецьке шосе, 104, 106, 108, 110.

вул. Василя Тютюнника, 32.

За змінами варто слідкувати на порталі міськради, а також КП “Дніпроводоканал”.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси.

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