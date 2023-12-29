У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі

У місті через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту:
трамвай №11,тролейбуси № 19, А, Б тимчасово призупинили рух;
автобус №155 змінено схему руху: вул. Бандери – вул. Савченка – вул. Макарова – вул. Будівельників – просп. Богдана Хмельницького – Підстанція – Запорізьке шосе – вул. Панікахи – ж/м Тополя-3;
автобус №113 курсує в об’їзд: просп. Поля – вул. Титова – просп. Богдана Хмельницького – вул. Будівельників;
рух автобуса №156 тимчасово призупинено;
автобусні маршрути №146А та 146Б рухаються не по кільцевим маршрутам. Змінено схему руху від просп. Івана Мазепи через просп. Металургів до вулиці Криворізька і далі за маршрутом №146А до просп. Богдана Хмельницького;
автобусний маршрут №106 слідує через вул. Будівельників та вул. Макарова.
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