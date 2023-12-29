У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі

Важлива інформація!

Сьогодні вранці росіяни атакували Дніпро ракетами. На жаль, є «приліт» по торговельному центру. Також пошкоджено багато житлових будинків, пологовий. Наразі відомо про 4 загиблих та майже півтора десятка постраждалих.

У місті через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту:

трамвай №11, тролейбуси № 19, А, Б тимчасово призупинили рух;

тимчасово призупинили рух; автобус №155 змінено схему руху: вул. Бандери – вул. Савченка – вул. Макарова – вул. Будівельників – просп. Богдана Хмельницького – Підстанція – Запорізьке шосе – вул. Панікахи – ж/м Тополя-3;

змінено схему руху: вул. Бандери – вул. Савченка – вул. Макарова – вул. Будівельників – просп. Богдана Хмельницького – Підстанція – Запорізьке шосе – вул. Панікахи – ж/м Тополя-3; автобус №113 курсує в об’їзд: просп. Поля – вул. Титова – просп. Богдана Хмельницького – вул. Будівельників;

курсує в об’їзд: просп. Поля – вул. Титова – просп. Богдана Хмельницького – вул. Будівельників; рух автобуса №156 тимчасово призупинено;

тимчасово призупинено; автобусні маршрути №146А та 146Б рухаються не по кільцевим маршрутам. Змінено схему руху від просп. Івана Мазепи через просп. Металургів до вулиці Криворізька і далі за маршрутом №146А до просп. Богдана Хмельницького;

рухаються не по кільцевим маршрутам. Змінено схему руху від просп. Івана Мазепи через просп. Металургів до вулиці Криворізька і далі за маршрутом №146А до просп. Богдана Хмельницького; автобусний маршрут №106 слідує через вул. Будівельників та вул. Макарова.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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