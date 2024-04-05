У Дніпрі – кілометровий затор на Січеславській Набережній

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася аварія.
Через це на цій ділянці дороги спостерігається ускладнення дорожнього руху (біля пішохідного мосту) – затор утворився у бік ж/м Перемога.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі Дніпра.
Будь ласка, будьте обережні за кермом! Плануйте свій маршрут та час!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.
Читайте також:
Автор:
Штучний інтелект розвивається дуже швидко і в дуже різних напрямках.…
У Катеринославі вчили канарок співу.
Важлива будь-яка інформація!
Землі водного фонду вартістю 600 млн гривень незаконно передали у…