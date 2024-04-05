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У Дніпрі – кілометровий затор на Січеславській Набережній

Сьогодні 14:00
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Затор утворився у бік ж/м Перемога.

Новости Днепра про У Дніпрі – кілометровий затор на Січеславській Набережній

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася аварія. 

Через це на цій ділянці дороги спостерігається ускладнення дорожнього руху (біля пішохідного мосту) – затор утворився у бік ж/м Перемога.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі Дніпра.

Будь ласка, будьте обережні за кермом! Плануйте свій маршрут та час!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.

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