У Дніпрі через аварію мешканці приватного сектору в АНД районі залишилися без води

У Дніпрі 8 листопада мешканцям кількох вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі залишилися без води.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Дніпроводоканал».

На підприємстві зазначили, що воду відключили у частині будинків на наступних вулицях:

• Некрасова

• Крилова

• Галі Андрусенко

• Роздільна

• Тургенєва

• Гребінки

• Вітчизняній

За словами комунальників, перебої з подачею води до будинків мешканців викликані течією водопроводу, що розташований за адресою: вулиця Артюшенко, 100. На підприємстві «Дніпроводоканал» також зазначили, що ремонтні роботи вже запланували на 9 листопада, воду обіцяють запустити того ж дня . Співробітники підприємства вибачилися за доставлені незручності.

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