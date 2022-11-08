У Дніпрі через аварію мешканці приватного сектору в АНД районі залишилися без води

Про це повідомляє комунальне підприємство «Дніпроводоканал».
На підприємстві зазначили, що воду відключили у частині будинків на наступних вулицях:
• Некрасова
• Крилова
• Галі Андрусенко
• Роздільна
• Тургенєва
• Гребінки
• Вітчизняній
За словами комунальників, перебої з подачею води до будинків мешканців викликані течією водопроводу, що розташований за адресою: вулиця Артюшенко, 100. На підприємстві «Дніпроводоканал» також зазначили, що ремонтні роботи вже запланували на 9 листопада, воду обіцяють запустити того ж дня . Співробітники підприємства вибачилися за доставлені незручності.
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