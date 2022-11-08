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  • У Дніпрі через аварію мешканці приватного сектору в АНД районі залишилися без води

У Дніпрі через аварію мешканці приватного сектору в АНД районі залишилися без води

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі 8 листопада мешканцям кількох вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварію мешканці приватного сектору в АНД районі залишилися без води

Про це повідомляє комунальне підприємство «Дніпроводоканал».

На підприємстві зазначили, що воду відключили у частині будинків на наступних вулицях:

• Некрасова
• Крилова
• Галі Андрусенко
• Роздільна
• Тургенєва
• Гребінки
• Вітчизняній

За словами комунальників, перебої з подачею води до будинків мешканців викликані течією водопроводу, що розташований за адресою: вулиця Артюшенко, 100. На підприємстві «Дніпроводоканал» також зазначили, що ремонтні роботи вже запланували на 9 листопада, воду обіцяють запустити того ж дня . Співробітники підприємства вибачилися за доставлені незручності.

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