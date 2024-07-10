У Дніпрі через аварійні роботи відключили воду на деяких вулицях: адреси
У Дніпрі на низці вулиць знову виникли проблеми з водопостачанням.
Адреси опублікували у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” та вказали причини.
У зв’язку з відсутністю електропостачання проблеми з подачею води станом на 10:40 спостерігаються на вулицях:
вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160; вул. Надії Алексєєнко, 100, 106; вул. Національної Гвардії, 17, 19; вул. Верстатобудівельників, 3; вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66; вул. Професора Герасюти, 1; вул. Національної Гвардії, 17, 19; вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А; вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19; провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10; вул. Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
Окрім цього, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Заміська, 1, припинено водопостачання всієї вулиці.
Також, проводяться аварійні роботи на Мохова, 246, води не має на вулицях:
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі на деяких вулицях через планові роботи
електропостачання до вечора. А графіки відключень світла відключили протягом всієї доби. діють Читайте також:
Українська Русский Ердем Альона
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