У Дніпрі через аварійні роботи відключили воду на деяких вулицях: адреси

У Дніпрі на низці вулиць знову виникли проблеми з водопостачанням.

Адреси опублікували у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” та вказали причини.

У зв’язку з відсутністю електропостачання проблеми з подачею води станом на 10:40 спостерігаються на вулицях:

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;

вул. Надії Алексєєнко, 100, 106;

вул. Національної Гвардії, 17, 19;

вул. Верстатобудівельників, 3;

вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Національної Гвардії, 17, 19;

вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;

провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

вул. Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Окрім цього, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Заміська, 1, припинено водопостачання всієї вулиці.

Також, проводяться аварійні роботи на Мохова, 246, води не має на вулицях:

Мохова;

Березанівська.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі на деяких вулицях через планові роботи відключили електропостачання до вечора. А графіки відключень світла діють протягом всієї доби.

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