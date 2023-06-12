У Дніпрі через аварійні роботи мешканці кількох вулиць залишились без води

Наразі тривають аварійні роботи на вулиці Капітальна, 7. Через це припинено водопостачання вул. Капітальна, Мільмана, Корсакова, Тернопільська.
Комунальники продовжують ліквідацію пошкодження на водопроводі на вул. Софіївська, 16/1. Припинено водопостачання:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Балхаська, 75 (селище Березанівка), припинено водопостачання всього селища.
Водопостачання за вказаними вище адресами поновиться до кінця дня.
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