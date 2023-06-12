У Дніпрі через аварійні роботи мешканці кількох вулиць залишились без води

Для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання по Донецькому Шосе, 128 (1 та 2 під'їзд). Відновлення водопостачання заплановано на завтра.

Наразі тривають аварійні роботи на вулиці Капітальна, 7. Через це припинено водопостачання вул. Капітальна, Мільмана, Корсакова, Тернопільська.

Комунальники продовжують ліквідацію пошкодження на водопроводі на вул. Софіївська, 16/1. Припинено водопостачання:

вул. Софіївська, 16, 5, 2/1;

вул. Академіка Янгеля, 63, 65, 67.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Балхаська, 75 (селище Березанівка), припинено водопостачання всього селища.

Водопостачання за вказаними вище адресами поновиться до кінця дня.

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