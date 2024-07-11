У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графіки

У Дніпрі 11 липня графіки відключень діють протягом всієї доби.

У четверг 11 липня з 00:00 до 24:00 діятимуть обмеження споживання електроенергії. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги.

Сьогодні світло в абонентів приватних енергетичних компаній планують вимикати таким чином.

Абонентам ЦЕК

Графіки відключень:

1 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 22:00. 2 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 16:00 до 22:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 16:00 до 22:00. 3 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 16:00;

– з 19:00 до 23:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 16:00; – з 19:00 до 23:00. 4 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 14:00;

– з 16:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 00:00 до 05:00; – з 10:00 до 14:00; – з 16:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 5 черга:

– з 05:00 до 10:00;

– з 14:00 до 19:00;

– з 22:00 до 24:00.

– з 05:00 до 10:00; – з 14:00 до 19:00; – з 22:00 до 24:00. 6 черга:

– з 00:00 до 05:00;

– з 10:00 до 16:00;

– з 19:00 до 24:00.

Поза графіків відключати світло будуть у зв’язку з проведенням планових робіт за адресами:

З 08:00 до 18:00:

пров. Листяний: 19-А.

З 08:00 до 20:00:

вул. Бориса Кротова: 22-Д;

просп. Богдана Хмельницького: 116-А, 118-А.

Станом на 07:15 застосовується відключення 1, 2 та 5 черги.

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.

Абонентам ДТЕК “Дніпровські електромережі”

Відключення світла у абонентів ДТЕК відбуватимуться згідно встановленого графіку “світло-сірих” стабілізаційних відключень.

Ознайомитися з ними можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.

У ДТЕК повідомили, що можливі перемикання ліній, які можуть тривати 30-40 хвилин – це може призводити до зміщення графіку. Перемикання здійснюються у сірій та світло-сірій зонах.

Також на сторінці Facebook компанії нагадали про те, що означають нові “світло-сірі графіки”.

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