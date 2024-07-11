У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графіки

У четверг 11 липня з 00:00 до 24:00 діятимуть обмеження споживання електроенергії. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги.
Сьогодні світло в абонентів приватних енергетичних компаній планують вимикати таким чином.
Графіки відключень:
Поза графіків відключати світло будуть у зв’язку з проведенням планових робіт за адресами:
З 08:00 до 18:00:
З 08:00 до 20:00:
Станом на 07:15 застосовується відключення 1, 2 та 5 черги.
За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.
Відключення світла у абонентів ДТЕК відбуватимуться згідно встановленого графіку “світло-сірих” стабілізаційних відключень.
Ознайомитися з ними можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті.
У ДТЕК повідомили, що можливі перемикання ліній, які можуть тривати 30-40 хвилин – це може призводити до зміщення графіку. Перемикання здійснюються у сірій та світло-сірій зонах.
Також на сторінці Facebook компанії нагадали про те, що означають нові “світло-сірі графіки”.
Зверніть увагу! Протягом доби можуть відбуватися зміни у графіках в залежності від споживання – його зростання чи спадання.
Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі деякий громадський транспорт тимчасово змінить свій рух.
Завершився суд над вбивцею 11-річної дівчинки.
Чого тільки не побачиш у Дніпрі.
У Дніпрі запланували відключення газу.