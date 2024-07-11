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У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графіки

Сьогодні 07:14
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У Дніпрі 11 липня графіки відключень діють протягом всієї доби.

Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графіки

У четверг 11 липня з 00:00 до 24:00 діятимуть обмеження споживання електроенергії. З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші години – три черги.

Сьогодні світло в абонентів приватних енергетичних компаній планують вимикати таким чином.

Абонентам ЦЕК

Графіки відключень: 

  • 1 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 16:00 до 22:00.
  • 2 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 16:00 до 22:00.
  • 3 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 16:00;
    – з 19:00 до 23:00.
  • 4 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 14:00;
    – з 16:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 05:00 до 10:00;
    – з 14:00 до 19:00;
    – з 22:00 до 24:00.
  • 6 черга:
    – з 00:00 до 05:00;
    – з 10:00 до 16:00;
    – з 19:00 до 24:00.

Поза графіків відключати світло будуть у зв’язку з проведенням планових робіт за адресами: 

З 08:00 до 18:00:

  • пров. Листяний: 19-А.

З 08:00 до 20:00:

  • вул. Бориса Кротова: 22-Д; 
  • просп. Богдана Хмельницького: 116-А, 118-А.

Станом на 07:15 застосовується відключення 1, 2 та 5 черги. 

За змінами у графіках можна слідкувати у Telegram-каналі ЦЕК. А список адрес можна отримати на офіційному сайті компанії.

Абонентам ДТЕК “Дніпровські електромережі”

Відключення світла у абонентів ДТЕК відбуватимуться згідно встановленого графіку “світло-сірих” стабілізаційних відключень. 

Ознайомитися з ними можна у чат-ботах компанії: Viber, або Telegram. А також на офіційному сайті

У ДТЕК повідомили, що можливі перемикання ліній, які можуть тривати 30-40 хвилин – це може призводити до зміщення графіку. Перемикання здійснюються у сірій та світло-сірій зонах. 

Також на сторінці Facebook компанії нагадали про те, що означають нові “світло-сірі графіки”.

Графіки включають світло-сірі зони, що можуть збільшити тривалість можливих відключень до 7 годин поспіль для запобігання перевантаженням та аваріям.
  • Сіра зона: 4 години без світла;
  • Біла зона: 2 години зі світлом;
  • Світло-сіра зона: 3 години можливого відключення.

Зверніть увагу! Протягом доби можуть відбуватися зміни у графіках в залежності від споживання – його зростання чи спадання.

Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графікиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці будуть без світла пів доби: адреси та графікиРусский

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