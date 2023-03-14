У Дніпрі через аварійні роботи частково відключили воду та тепло

Сьогодні, 14 березня, у Дніпрі через аварійні роботи частково відключили воду та тепло.

Станом на 6 ранку у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Галі Мазуренко, 1 припинено водопостачання в будинках за наступними адресами:

вул. Галі Мазуренко;

вул. Весела;

вул. Михайлова;

вул. Сержанта Андрющенка;

провулок Василівський, 1-12;

вул. Індустріальна;

вул. Симиренківська.

Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.

Через пориви у будинках по вул. Гладкова, 25 та вул. В. Чапленка, 29 перекрито подачу тепла мешканцям цих будинків. Теплопостачання відновлять після ліквідації аварії.

Вночі працівники КП «Теплоенерго» завершили ліквідацію пориву тепломережі. Наразі вже відновлено подачу тепла в будинки № 34, 34а, 35 по вул. Князя Володимира Великого та будинок № 6 по вул. Ярослава Мудрого.

Також вже відновлено водопостачання на вул. Калинова, 49-51. За цією адресою ЖЕК проводив роботи на внутрішньобудинкових мережах.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: