У Дніпрі через аварійні роботи буде припинено водопостачання вулиць: адреси
У Дніпрі через аварійні роботи буде припинено водопостачання вулиць: адреси
Сьогодні 09:00
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На деяких вулицях у Дніпрі тимчасово не буде води.
На сайті міськради повідомили про аварійні роботи на деяких вулицях, внаслідок чого буде припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
вул. Яна Гуса, 2-68;
вул. Бєлградська;
пров. Східний;
вул. Передова (частково);
пров. Лук’яненка, 19.
Окрім цього, за інформацією, що вказана в публікаціях у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”, в Амур-Нижньодніпровському районі по вулиці Широка, 173, пошкоджений водопровод, у зв’язку з чим припинено подачу води на вулицях:
Шефська;
Межова;
Широка, 131-173.
А також, станом на 09:00 у зв’язку із відключенням електропостачання знижено тиск подачі води у будинках розташованих за адресами:
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