У Дніпрі через аварійні роботи буде припинено водопостачання вулиць: адреси

На деяких вулицях у Дніпрі тимчасово не буде води.

На сайті міськради повідомили про аварійні роботи на деяких вулицях, внаслідок чого буде припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Яна Гуса, 2-68;

вул. Бєлградська;

пров. Східний;

вул. Передова (частково);

пров. Лук’яненка, 19.

Окрім цього, за інформацією, що вказана в публікаціях у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”, в Амур-Нижньодніпровському районі по вулиці Широка, 173, пошкоджений водопровод, у зв’язку з чим припинено подачу води на вулицях:

Шефська;

Межова;

Широка, 131-173.

А також, станом на 09:00 у зв’язку із відключенням електропостачання знижено тиск подачі води у будинках розташованих за адресами:

вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А; 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Універсальна, 27, 29;

вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44;

провулок Універсальний, 6, 7, 7-А;

вул. Василя Тютюнника, 32;

вул. Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11;

вул. Галини Мазепи, 5-12, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71-А , 73 74, 74-А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 100;

вул. Решетилівська, 18, 33, 33-А;

вул. Олександра Олеся, 2, 4;

вул. Артеківська, 27, 29;

вул. Юлії Залюбовської,15-22;

вул. Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3, 4;

вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

вул. Марії Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;

провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

вул.Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А;

вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А;, 66;

вул. Верстатобудівельників, 3;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166-А, 166-Б;

вул. Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106;

вул. Артилерійська, 46;

вул. Національної Гвардії, 17, 19.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі застосовуються графіки відключень світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: