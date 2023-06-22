У Дніпрі частково звузять дорогу в середмісті: де саме

Про це повідомили в міськраді.
У Дніпрі з 22 червня частково звузять проїжджу частину вулиці Барикадної. А саме ділянку від вулиці Якова Самарського до узвозу Крутогірного. Причина – старт поточного ремонту дороги та тротуару на вулиці Барикадній.
Дату відновлення руху у департаменті повідомлять додатково.
Плануйте свій маршрут завчасно.
Читайте також:
Автор:
Криворізькі патрульні допомогли бабусі, яка півтори доби провела посеред траси…
Важлива будь-яка інформація!
У річці Дніпро перевірили якість води.
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі…