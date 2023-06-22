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У Дніпрі частково звузять дорогу в середмісті: де саме

Сьогодні 11:55
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У Дніпрі частково звузять проїжджу частину по вулиці Барикадній

Новости Днепра про У Дніпрі частково звузять дорогу в середмісті: де саме

Про це повідомили в міськраді. 

У Дніпрі з 22 червня частково звузять проїжджу частину вулиці Барикадної. А саме ділянку від вулиці Якова Самарського до узвозу Крутогірного. Причина – старт поточного ремонту дороги та тротуару на вулиці Барикадній. 

Дату відновлення руху у департаменті повідомлять додатково.

Плануйте свій маршрут завчасно. 

Новости Днепра про У Дніпрі частково звузять дорогу в середмісті: де саме

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Новости Днепра про У Дніпрі частково звузять дорогу в середмісті: де самеУкраїнська

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