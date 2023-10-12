У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтня - Днепр Инфо
У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтня
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Новости Днепра про У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтня

За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 жовтня:

  • Грім гримить – зима буде безсніжною.
  • Східний вітер – до холодної зими.
  • На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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Новости Днепра про У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтняРусский

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