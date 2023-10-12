За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 жовтня:
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