У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 12 жовтня

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 жовтня:

Грім гримить – зима буде безсніжною.

Східний вітер – до холодної зими.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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