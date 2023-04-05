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У Дніпрі біля заправки знайшли оголений труп жінки

Сьогодні 19:45
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Поліція Дніпра розслідує вбивство жінки, оголене тіло якої знайшли біля заправки 5 квітня.

Новости Днепра про У Дніпрі біля заправки знайшли оголений труп жінки

Про труп жінки, що лежав на пустирі неподалік від заправки на Донецькому шосе, в поліцію повідомила жінка, яка займається проституцією. Містянка вийшла туди покурити і випадково помітила тіло, поряд з яким лежав непритомний безхатько з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Жінка розповіла, що на цьому пустирі часто можна зустріти наркозалежних. Вони нерідко знущаються з безхатька, який там оселився.

На момент прибуття поліції потерпілого чоловіка було госпіталізовано. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та виявили на ньому сліди опіків та інші пошкодження. Попередньо, її було зґвалтовано.

Усі обставини події встановлюються. 

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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