У Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа (ВІДЕО)

У соцмережах шириться відео, де горить магазин “Добробут”.
На місце вже приїхали рятувальники.
Що стало причиною загоряння, та чи є постраждалі — наразі невідомо.
Нещодавно ми повідомляли про те, шо невідомі у Дніпрі “замінували” залізничний вокзал, ТРЦ та стоматологію.
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