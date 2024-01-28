Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа (ВІДЕО)

Сьогодні 15:40
просмотров

Сьогодні у Дніпрі біля залізничного вокзалу загорівся магазин.

У соцмережах шириться відео, де горить магазин “Добробут”.

На місце вже приїхали рятувальники. 

Що стало причиною загоряння, та чи є постраждалі — наразі невідомо.

Нещодавно ми повідомляли про те, шо невідомі у Дніпрі “замінували” залізничний вокзал, ТРЦ та стоматологію.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету
Новини Дніпра
Сьогодні 13:39
В Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету

Сьогодні в Дніпровському районі сили ППО знищили ворожу ракету.

У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru
Новини Дніпра
Сьогодні 12:25
У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулись ВАЗ та Subaru

Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській.

Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open
Новини Дніпра
Сьогодні 11:29
Дніпрянка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open

Відома дніпровська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian…

На Дніпропетровщині легковик зіткнувся із вантажівкою: постраждали 4 особи, з них 2 дитини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:46
На Дніпропетровщині легковик зіткнувся із вантажівкою: постраждали 4 особи, з них 2 дитини

Вчора на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв,…

Наверх