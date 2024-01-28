У Дніпрі біля залізничного вокзалу спалахнула пожежа (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі біля залізничного вокзалу загорівся магазин.

У соцмережах шириться відео, де горить магазин “Добробут”.

На місце вже приїхали рятувальники.

Що стало причиною загоряння, та чи є постраждалі — наразі невідомо.

Нещодавно ми повідомляли про те, шо невідомі у Дніпрі “замінували” залізничний вокзал, ТРЦ та стоматологію.

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