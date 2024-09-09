У Дніпрі біля вокзалу водій авто побив двох велосипедистів: що говорять у поліції

У Дніпрі посеред дороги сталася бійка.

У Дніпрі біля залізничного вокзалу посеред дороги між водієм автомобіля та велосипедистами стався конфлікт.

Відео з місця інциденту оприлюднили у місцевих Telegram-каналах.

Точна причина конфлікту невідома, однак за словами очевидців, водій напав на велосипедистів через те, що останні не пропустили його на дорозі. За попередньою інформацією, у ході конфлікту невідомий побив їх та застосував газовий балон.

Журналісти dnepr.info дізналися в речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що на місце події правоохоронців не викликали. Окрім цього письмових заяв від учасників конфлікту також не надходило.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втік.

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