У Дніпрі біля вокзалу чоловік побив військового

Правоохоронці затримали нападника.

У Дніпрі біля одного в вокзалів чоловік напав на військового. Відео з місця інциденту розповсюдили в місцевих Telegram-каналах.

За словами очевидців, невідомий з незрозумілої причини “накинувся з ногами” на чоловіка у військовій формі.

Подія сталася сьогодні, 13 вересня. Згодом у прес-центрі поліції повідомили, що нападника затримали. Виявилося, що він побив не тільки військового, але й звичайного перехожого. Причини такого вчинку невідомі.

Правопорушником виявився 35-річний мешканець Нікополя. За фактом бійки розпочато два кримінальних впровадження – хуліганство та умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля вокзалу водій авто побив двох велосипедистів: що говорять у поліції.

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