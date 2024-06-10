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  • У Дніпрі біля ТЦ “Славутич” невідомі знову виламали паркан, аби ходити навпростець

У Дніпрі біля ТЦ “Славутич” невідомі знову виламали паркан, аби ходити навпростець

Сьогодні 14:44
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"Народна тропа" біля Славутича повернулася.

Новости Днепра про У Дніпрі біля ТЦ

Біля ТЦ “Славутич” містяни вчергове виламали паркан, бо не хочуть спускатися в підземний перехід. Дніпряни повідомляють, що відсутні дві секції загорожі. 

Це вже не вперше, коли на проспекті Поля неподалік Славутича ламають паркан, аби переходити дорогу навпростець. Поруч є безпечний підземний перехід, але багато хто “зрізав” шлях на нерегульованій ділянці проїзної частини. 

“Народна тропа” з’явилася в липні 2021 року, коли навпроти ТЦ поставили загорожу, щоб пішоходи не порушували правила дорожнього руху. Після цього паркан тричі ламали. У вересні того ж року анонсували появу регульованого переходу на цьому місці.

І ось, через два роки, хтось знову виламав дві секції паркану, але вже з іншої сторони. Цим нині охоче користуються перехожі. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля ТЦ

Жителі Дніпра зазначають, що на цьому місці варто зробити зручний перехід, аби не виникало проблем ні у перехожих, ні у водіїв. Водночас містяни вважають, що іноді краще пройтися до “зебри” чи спуститися під землю, ніж ризикувати життям та здоров’ям перебігаючи через дорогу. 

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Новости Днепра про У Дніпрі біля ТЦ Українська

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