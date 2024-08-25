У Дніпрі біля скверу Прибережний знайшли потопельника

Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела.
Причину смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.
На вид чоловіку близько 35 років.
Також вчора, 24 серпня, мешканка Кривого Рогу потонула у водоймі біля мосту на Поштовому проспекті.
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що загиблій 46 років. Вона відпочивала на березі разом з подругою, вживаючи алкогольні напої. Після цього пішла купатися в одязі, – йдеться у дописі.
Її намагалися врятувати, але не встигли.
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