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У Дніпрі біля скверу Прибережний знайшли потопельника

Сьогодні 17:59
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Вчора на Набережній Заводській знайшли потопельника.

Новости Днепра про У Дніпрі біля скверу Прибережний знайшли потопельника

Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела. 

Причину смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі біля скверу Прибережний знайшли потопельника

На вид чоловіку близько 35 років.

Також вчора, 24 серпня, мешканка Кривого Рогу потонула у водоймі біля мосту на Поштовому проспекті.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що загиблій 46 років. Вона відпочивала на березі разом з подругою, вживаючи алкогольні напої. Після цього пішла купатися в одязі, – йдеться у дописі.

Її намагалися врятувати, але не встигли.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля скверу Прибережний знайшли потопельникаУкраїнська

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