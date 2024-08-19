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  • У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив’язана сумка з цеглою

У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив’язана сумка з цеглою

Сьогодні 09:57
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У Дніпрі в річці виявили тіло людини.

Новости Днепра про У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив'язана сумка з цеглою

Тіло потопельника виявили вчора, 18 серпня, в районі річпорту. Очевидці викликали на місце рятувальників та поліцію.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначають, що тіло людини спливло.

Очевидці витягли загиблу людину на берег. На місці працювали правоохоронці.

З приводу інциденту ми звернулися до поліції Дніпра. Там dnepr.info повідомили, що особа встановлюється. Всі обставини з’ясовують правоохоронці.

Пізніше у місцевих пабліках повідомили, що загинула жінка. До її ніг була прив’язана сумка з цеглою. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив'язана сумка з цеглою

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив'язана сумка з цеглоюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив'язана сумка з цеглоюРусский

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