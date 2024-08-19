У Дніпрі біля річпорту виявили тіло людини, до якої була прив’язана сумка з цеглою

Тіло потопельника виявили вчора, 18 серпня, в районі річпорту. Очевидці викликали на місце рятувальників та поліцію.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначають, що тіло людини спливло.
Очевидці витягли загиблу людину на берег. На місці працювали правоохоронці.
З приводу інциденту ми звернулися до поліції Дніпра. Там dnepr.info повідомили, що особа встановлюється. Всі обставини з’ясовують правоохоронці.
Пізніше у місцевих пабліках повідомили, що загинула жінка. До її ніг була прив’язана сумка з цеглою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі 19 серпня деякі трамваї та тролейбуси курсуватимуть по-іншому.
У Дніпропетровській області триває вступна кампанія до ВНЗ.
У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць.
У Дніпропетровській області в ніч на 19 серпня збили два…