У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні, 29 липня, у Дніпрі з водойми дістали тіло чоловіка.

Інцидент стався неподалік житлового масиву Парус. На відео, яке опублікували в телеграм-каналах видно, що потопельника витяг за руку на берег інший чоловік. Невідомо хто дістав загиблого. Адже на рятувальника-водолаза він не схожий.

На місце викликали поліцейських.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції Дніпра. Там dnepr.info повідомили, що на місці працюють правоохоронці. Особа загиблого чоловіка встановлюється.

“Доброго дня, факт мав місце, правоохоронці на місці. Особа чоловіка встановлюється”, – повідомила речниця поліції Аліна Стадник.

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