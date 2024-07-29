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У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 17:00
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Сьогодні, 29 липня, у Дніпрі з водойми дістали тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліції

Інцидент стався неподалік житлового масиву Парус. На відео, яке опублікували в телеграм-каналах видно, що потопельника витяг за руку на берег інший чоловік. Невідомо хто дістав загиблого. Адже на рятувальника-водолаза він не схожий.

На місце викликали поліцейських.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліції

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції Дніпра. Там dnepr.info повідомили, що на місці працюють правоохоронці. Особа загиблого чоловіка встановлюється.

“Доброго дня, факт мав місце, правоохоронці на місці. Особа чоловіка встановлюється”, – повідомила речниця поліції Аліна Стадник.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля Парусу з води дістали тіло чоловіка: коментар поліціїРусский

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