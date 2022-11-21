У Дніпрі біля Озерки продають ресторан за ціною двокімнатної квартири (ФОТО)

У Дніпрі можна купити ресторан за ціною двокімнатної квартири розташованої у спальному районі. Сам заклад знаходиться біля дуже популярного у містян місця. З помешкання можна зробити будь-який бізнес: від кафе до магазину або кабінету стоматолога.

У Дніпрі неподалік центрального ринку Озерка продають ресторан. За бажання майбутній господар може так і залишити його як ресторан, а може переробити в бар або кафе. Заклад знаходиться на вулиці Озерний Майдан (колишня вул. Боброва).

У приміщенні 2 зали, туалети, кухня та комора. Є окремий «вхід» для вивантаження товару. Загальна площа закладу – 72 кв. хочуть за нього 56 тис. дол. або майже 2,1 млн. грн. Розбивши суму на кількість квадратних метрів, виходить, що за один квадрат просять лише 778 дол, що еквівалентно такій самій вартості квадратного метра квартири у спальному районі Дніпра на ринку вторинного житла.

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