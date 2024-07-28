У Дніпрі біля Монастирського острову знаходять мертву рибу

У Дніпрі продовжується мор риби на водоймах.

Підписники місцевих Телеграм-каналів публікують світлини, на яких можна побачити мертву рибу у річці.

Екологи вже давно б’ють на сполох. Раніше мертву рибу знаходили біля житлового масиву Перемога та на річці Самара, біля населеного пункту Новоселівка.

Спеціалісти пов’язують мор риби з аномальною спекою, яка тримається вже декілька тижнів.

Також свою роль у цьому зіграли шкідливі водорослі та поганий стан водойм.

Відпочиваючи жаліються на поганий запах біля берега річки.

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